BASF hat für das 3. Quartal ein ordentliches Ergebnis vorgelegt. Der Umsatz blieb mit 15,7 Mrd. EUR im Quartalsvergleich stabil (+1 % über dem Konsens), da positive Mengenentwicklungen in den meisten Segmenten niedrigere Preise und ungünstige Währungseffekte ausgleichen konnten. Das Mengenwachstum beschleunigte sich im dritten Quartal auf 5 % im Jahresvergleich (+0,5 % im zweiten Quartal), während der Preisrückgang mit 2 % im Jahresvergleich geringer ausfiel als in den Vorquartalen. Das EBITDA (ohne Sondereinflüsse [ex-SI]) stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 1,62 Mrd. EUR (-3 %), was auf deutliche Gewinnsteigerungen in den Kerngeschäften zurückzuführen ist. Erfreulicherweise bestätigte das Management seine Prognose für das EBITDA ex Sondereffekte von 8,0 bis 8,6 Mrd. EUR, wobei nun das Erreichen des unteren Endes dieser Spanne erwartet wird. Das untere Ende der Spanne liegt immer noch 2 % über dem Konsens. mwb research bleibt optimistisch für die langfristige Wachstumsstory der BASF. Die ambitionierte neue Unternehmensstrategie, die auf aktives Portfoliomanagement, Expansion in wachstumsstarke Märkte und eine striktere Kapitalallokation setzt, sollte dem Unternehmen helfen, das Ziel eines EBITDA (ex S.I.) von 10-12 Mrd. EUR bis zum Jahr 28 zu erreichen und den angestrebten kumulierten FCF von über 12 Mrd. EUR in '25-28 zu erwirtschaften. Die Experten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und ihrem Kursziel von EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





