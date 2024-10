Der US-Biotechkonzern Amgen hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten deutlich zulegen. Im Fokus steht aber der Hoffnungsträger MariTide, mit dem sich Amgen einen ordentlichen Anteil am wachsenden Adipositas-Markt sichern will. News dazu werden in den kommenden Wochen erwartet.Der Umsatz stieg im Berichtsquartal um knapp ein Viertel auf 8,5 Milliarden Dollar, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der Gewinn ...

