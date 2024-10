Schaeffler hat am Unternehmenssitz in Herzogenaurach ein neues Technologiezentrum für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik eröffnet. Mit den dort angesiedelten Aktivitäten will der Zulieferer innovative Lösungen im eMobility-, Batterie- und Wasserstoffbereich zur Serienreife bringen. Das rund 90 Millionen Euro teure Technologiezentrum erstreckt sich am mittelfränkischen Hauptsitz von Schaeffler auf mehr als 18.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche ...

