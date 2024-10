München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von One Square Advisory Services S.à.r.l. vom 31. Oktober 2024:Die One Square Advisory Services S.à.r.l. hat in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger der Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3/ WKN A2GSSP) und 2019/2024 (ISIN DE000A2YPEZ1/ WKN A2YPEZ) sowie der Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN DE000A3E5VR6/ WKN A3E5VR) einen neuen Zwischenbericht zum Stand des Primärverfahrens in Österreich erstellt. Anleihegläubiger können den Bericht gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und der Nachweis sind per Email zu richten an eyemaxx@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22. ...

