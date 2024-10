Mark Morgan schließt sich dem Marktführer im Bereich Lieferketten an, um den Markterfolg voranzutreiben und den Marktanteil zu erhöhen

Kinaxis (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, gab heute die Ernennung von Mark Morgan zum President of Commercial Operations bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241030691389/de/

Mark Morgan, president of commercial operations at Kinaxis. (Photo: Business Wire)

Morgan ist eine bewährte Führungskraft im Bereich Lieferketten-Software, die globale Geschäftstätigkeiten auf einen Jahresumsatz von weit über einer Milliarde Dollar skaliert, zweistellige SaaS-Zuwächse bei bestehenden und neuen Kunden erzielt und durch den Ausbau von Partner-Ökosystemen ein enormes Wachstum ermöglicht hat. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Geschäfts- und Vertriebsleitung in der Lieferkette, einschließlich der Leitung der kommerziellen Aktivitäten für Coupa und Blue Yonder, wo er auch die Rolle des Interims-CEO innehatte.

In seiner neuen Position wird Morgan die Kinaxis-Verkaufsteams in Nordamerika, EMEA und APAC, das globale Go-to-Market- und strategische Betriebsteam, den globalen Kundendienst und die Unternehmensberatung leiten.

Bob Courteau, Executive Chair bei Kinaxis, sagte: "Wir haben bereits eine unglaubliche Dominanz auf dem Markt für Lieferketten-Software und es liegen noch mehr Möglichkeiten vor uns. Unser Produkt ist unübertroffen, wir haben nachweisliche Erfolge in wichtigen vertikalen Märkten mit Unternehmen jeder Größe, Allianzen mit Weltklasse-Partnern und ein unglaublich talentiertes Team. Ich freue mich sehr, Mark willkommen zu heißen, und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um Kinaxis auf die nächste unglaubliche Erfolgsebene zu bringen."

Morgan fügte hinzu: "Gelegenheiten wie diese sind selten: Kinaxis ist der klare Marktführer im Bereich Planung und KI-gesteuerte Lieferketten-Orchestrierung mit den größten Blue-Chip-Kunden, tiefgreifender Fachkompetenz, einem soliden und modernen Portfolio und wirklich spannenden Perspektiven. Ich fühle mich geehrt, dem Team beizutreten, und kann es kaum erwarten, zu dieser Erfolgsgeschichte beizutragen."

Kinaxis ist zehnmaliger Leader im Gartner Magic Quadrant für Supply Chain Planning Solutions und im jüngsten Gartner Voice of the Customer Survey war es der einzige Anbieter, der es in den Customers' Choice Quadrant schaffte, da 93 der Kunden bereit waren, Kinaxis weiterzuempfehlen. Das Unternehmen wurde außerdem von Nucleus Research als Leader in der 2024 Transportation Management Technology Value Matrix genannt. Seine KI-gestützte Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile.

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Lieferketten-Managementlösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Lieferketten-Orchestrierung, das komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Koordinierung der Lieferkette, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, weil wir die nötige Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, um mit der heutigen Volatilität und den Störungen zurechtzukommen. Für weitere Neuigkeiten und Informationen besuchen Sie bitte kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241030691389/de/

Contacts:

Medienarbeit

Belinda Thomas Kinaxis

bthomas@kinaxis.com

+1 613-322-9305

Investorenbeziehungen

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613