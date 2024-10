NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Logistikdienstleisters hätten mit Blick auf die derzeitigen Geschäftstrends keine Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Gabelstaplersparte (ITS) befürchte er nach Aussagen bei der Zahlenvorstellung und der späteren Telefonkonferenz zwar weiter sinkende Konsensschätzungen - dies könnte sich aber als letzte Senkungswelle vor einer Erholung erweisen./gl/he



