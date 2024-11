NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 215 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Jahresviertel es Online-Händlers sei deutlich besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Weniger positiv sei, dass das Wachstum der Sparte AWS etwas hinter den Erwartungen des Marktes zurückgeblieben sei, allerdings hätten hier die Margen überzeugt. Und: Auch der Geschäftsblick komme gut an./edh/mis



