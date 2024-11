HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk nach Zahlen von 64 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Angesichts der Entwicklung im dritten Quartal habe er die Umsatzprognose für 2024 gesenkt, die Prognose für den operativen Gewinn wegen der erkennbaren Kostenstruktur aber angehoben, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die kommenden beiden Jahre wurde der Experte aber insgesamt vorsichtiger und verweis auf Gegenwind im Medizintechnikbereich./mis/la



