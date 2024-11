Die UGI Corporation, ein führendes Energie- und Transportunternehmen, verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Am 1. November 2024 stieg der Aktienkurs um 1,55% auf 22,26 EUR, was einen Zuwachs von 0,34 EUR gegenüber dem Vortag bedeutet. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,98% im letzten Monat zeigt die Aktie im Jahresvergleich eine erfreuliche Performance mit einem Plus von 13,12%. Bemerkenswert ist auch, dass der aktuelle Kurs 14,45% über dem 52-Wochen-Tief liegt, jedoch noch 9,50% unter dem Jahreshoch.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders interessant für Investoren: UGI plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 6,38% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung könnte in Zeiten volatiler Märkte für viele Anleger ein [...]

