Der zuletzt schwache DAX hat am Freitag kaum auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Der deutsche Leitindex lag zuletzt mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 19.201 Punkten - und damit etwa auf dem Niveau, das er bereits vor der Veröffentlichung der Daten gehalten hatte. Die BASF-Aktie zeigt sich in diesem Umfeld freundlich, und weitere Analysten melden sich zu Wort.Die Volkswirte der Helaba stellten fest, dass der Stellenaufbau in den USA im Oktober schwach ausfiel. Dies weckt Sorgen vor einer konjunkturellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...