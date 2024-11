Die Schlumberger Aktie verzeichnete am 2. November 2024 einen leichten Anstieg von 0,14% auf 36,55 EUR. Trotz eines Rückgangs von 0,88% im letzten Monat zeigt sich der Aktienkurs relativ stabil. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 52,4 Mrd. EUR, was die bedeutende Stellung von Schlumberger im Energiesektor unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 1,10 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,51% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 11,89 angegeben, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Öl- und Gasindustrie bleibt abzuwarten, wie sich diese Kennzahlen in den kommenden Monaten entwickeln werden.

[...]

Hier weiterlesen