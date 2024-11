Die Scatec Aktie zeigte sich am 31. Oktober 2024 mit einem leichten Rückgang von 1,80% und schloss bei 6,67 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Dämpfers bleibt die langfristige Entwicklung des norwegischen Unternehmens für erneuerbare Energien positiv. Im Jahresvergleich verzeichnete die Aktie einen beachtlichen Zuwachs von 48,40%, was das wachsende Interesse an nachhaltigen Energielösungen widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden EUR und 158,9 Millionen ausstehenden Aktien präsentiert sich Scatec als solides Investment. Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,21, welches auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass der Aktienkurs derzeit 17,04% unter seinem 52-Wochen-Hoch liegt, was Raum für zukünftiges Wachstum lässt.

