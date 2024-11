Der DAX (WKN: 846900) hat in der vergangenen Woche korrigiert, höhere Verluste durch einen freundlichen Freitagshandel aber verhindern können. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer gut 200 Punkte ein und schloss -1,07% tiefer mit knapp 19.255 Punkten. Zu den größten Verlustbringern gehörten die Papiere von Siemens Healthineers und Porsche AG, deutlich besser lief es für Heidelberg Materials. Was können Anleger in der neuen Woche ...

