Erfolg bei Nyungu: Prospect Resources entdeckt Kupfervorkommen

Prospect Resources macht Fortschritte im Kupfersektor

Prospect Resources Limited hat Fortschritte bei der Exploration seines Kupferprojekts Mumbezhi in der sambischen Copperbelt-Region erzielt. Die kürzlich veröffentlichten Bohrergebnisse zeigen mehrere Kupferfunde im zentralen Nyungu-Depot, das nun weitere Bohrprogramme zur Erweiterung des Mineralbestands ermöglicht. Das Unternehmen berichtet, dass vier Bohrgeräte im Einsatz sind, um die Bohrtiefe und -breite des Nyungu-Zentraldepots auszudehnen, und rechnet mit weiteren Bohrergebnissen bis ins erste Quartal 2025.

Neue Entdeckungen

Die aktuellen Ergebnisse zeigen hohe Kupfergehalte: So wurden 36,1 Meter mit 0,95 % Kupfer in einer Tiefe von 381 Metern entdeckt und 17 Meter mit 0,88 % Kupfer in einer flacheren Tiefe von 59 Metern. Diese Werte liegen im Bereich wirtschaftlich interessanter Gehalte für großflächigen Kupferabbau und deuten auf eine robuste Mineralisierung hin. Die gesammelten Daten sollen helfen, Anfang 2025 eine erste Mineralressourcenschätzung nach dem internationalen JORC-Standard zu erstellen. Diese Einschätzung wäre ein bedeutender Meilenstein, da sie erstmals das potenzielle Ausmaß und den Wert der Kupferlagerstätte wissenschaftlich fundiert festlegen könnte.

Aussichten für das Mumbezhi-Projekt

Mit einem Anteil von 85 % an Mumbezhi sieht sich Prospect Resources gut positioniert, um von der weltweit steigenden Kupfernachfrage zu profitieren. Kupfer ist ein Schlüsselmaterial für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen. Prognosen zufolge wird die Nachfrage nach Kupfer in den nächsten Jahrzehnten stark ansteigen, da immer mehr Länder auf saubere Energien umsteigen und Elektrofahrzeuge fördern. Sam Hosack, CEO von Prospect Resources, ist überzeugt, dass das Projekt enormes Wachstumspotenzial bietet und die nötigen Voraussetzungen für einen langfristigen, großflächigen Tagebau mit sich bringt.

Das Mumbezhi-Projekt befindet sich in der Central African Copperbelt-Region, einer der weltweit ertragreichsten Kupferzonen, und liegt in der Nähe von Großprojekten internationaler Bergbauunternehmen. Das Projekt profitiert damit von der Nähe zu existierenden Infrastrukturen und einer günstigen geologischen Lage. "Das Nyungu-Zentraldepot zeigt beeindruckende Breiten und Kupfergehalte, die mit den besten Kupfervorkommen der Region vergleichbar sind," sagte Hosack. Diese Lage bietet erhebliche Vorteile für die Erschließung und könnte Prospect Resources helfen, effizient und kostengünstig zu expandieren.