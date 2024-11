© Foto: Gu Dao - picture alliance / dpa



Der Ausbau des Louis-Vuitton-Flagshipstores in Peking verzögert sich. Ein Beispiel, das die Herausforderungen für europäische Luxusunternehmen in China symbolisiert.Die erwartete Nachfragerückkehr nach den Covid-Beschränkungen bleibt aus und trägt in der europäischen Luxusbranche laut Bloomberg zu einem Börsenwertverlust von etwa 251 Milliarden US-Dollar seit März bei. Luxushersteller greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Hermès senkt die Preise, während Unternehmen wie Kering und Burberry stark rabattieren, um Lagerbestände abzubauen. Chinas Luxusmarkt könnte dieses Jahr um bis zu 15 Prozent schrumpfen, prognostiziert die Digital Luxury Group. Neben konjunkturellen Einflüssen schüre auch …