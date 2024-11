Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Freitag einen Aufschwung und stieg um 1,4 Prozent auf 89,76 Euro. Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt der Kurs weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro. Die Anleger reagierten positiv auf die kürzlich vorgelegten Quartalszahlen, obwohl diese die anhaltenden Herausforderungen des Konzerns widerspiegelten. Der Gewinn pro Aktie sank im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 7,76 Euro auf 2,42 Euro, während der Umsatz leicht um 0,47 Prozent zurückging.

Preissenkung bei Elektrofahrzeugen

Um die Verkaufszahlen im Elektroauto-Segment anzukurbeln, hat Volkswagen den Grundpreis für den ID.3 auf unter 30.000 Euro gesenkt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit im wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu verbessern und die Absatzkrise in diesem Bereich zu überwinden. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 6,55 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 112,30 Euro an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 4. November liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...