Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die Syzygy AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12) einen leichten Umsatzrückgang um 3,4 Prozent auf rund 52,6 Mio. Euro verbucht, das durch Firmenwertabschreibungen belastete Vorjahres-EBIT aber mit über 4,3 Mio. Euro (9M 2023: rund 3,5 Mio. Euro) deutlich übertroffen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage liege das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis nach den ersten drei Quartalen 2024 leicht zurück. Daher habe das Management mit der Veröffentlichung des 9-Monatsberichts 2024 die Guidance leicht nach unten angepasst. Der Umsatz solle nun auf Gesamtjahresbasis um -3 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen (zuvor: Umsatz auf Vorjahresniveau). Darüber hinaus erwarte das Unternehmen eine EBIT-Marge von 8,0 Prozent (zuvor: 9,0 Prozent). Für das aktuelle Geschäftsjahr passe das Analystenteam den Umsatz auf rund 69,6 Mio. Euro (zuvor: 72,5 Mio. Euro) an. Für die kommenden Geschäftsjahre reduziere GBC die Wachstumsprognosen und kalkuliere für 2025 mit Umsatzerlösen von knapp 72,4 Mio. Euro (zuvor: rund 78,3 Mio. Euro). Analog dazu werde zudem die Schätzung für das operative Ergebnis angepasst. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 6,60 Euro (zuvor: 7,70 Euro), erneuern aber das Rating "Kaufen".





