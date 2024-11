Aktien, Bitcoin, Gold vor US-Wahl & FED: Wochenausblick Börse zu DAX, Dow, Apple, Nvidia, SMCI & Co.

Anzeige / Werbung

Der DAX startete etwas leichter in die neue Woche, scheint aber die Stabilisierung über 19.200 Punkten zu halten und sich noch einmal Richtung Freitagshoch zu orientieren. Gelingt ein Ausbruch darüber, stehen im Future die wichtigen 19.600 wieder als Anlaufpunkt bereit.

Im Nasdaq100 haben wir recht genau die Aufwärtstrendlinie seit Anfang August getestet und gehalten. Damit hat der Index erneut die Chance, an das Allzeithoch aus dem Juli zu laufen. Es blieb dem Index im Oktober verwehrt, während der marktbreite Nasdaq Composite bereits ein neues Rekordlevel definierte. Für das Auseinanderlaufen waren die Einzelwerte verantwortlich, auf die wir im zweiten Teil des Videos näher eingingen.

Der Dow Jones scheint nach der jüngsten Konsolidierung nun auch wieder in stabileres Fahrwasser einzudringen. Im Wochenvergleich war das Minus weniger ausgeprägt als bei den Technologiewerten. Dennoch bliebt es spannend, ob wir wie bei der letzten Zinssenkung noch in dieser Woche ein starkes Momentum auf der Oberseite sehen werden.

Dieses Momentum hatte der Bitcoin bereits mit dem Anlaufen der Allzeithochs vom Jahresstart. Der Rücklauf ist aktuell technisch zu begründen. Es stellt sich die Weiche bei 68.000 US-Dollar, ob ein neuer Anlauf zu diesem Hoch erfolgt oder der Markt resigniert.

Wesentlich nachhaltiger steigt der Goldpreis und hat auch in der Vorwoche damit neue Rekorde aufgestellt. Eine Konsolidierung rückt näher, doch die Anzeichen im Chartbild sind dafür noch nicht eindeutig.

Zuletzt blickten wir auf den Ölpreis, der politisch initiiert, erneut die Woche mit einem Gap eröffnete. Anders als in der Vorwoche zeigt die Entwicklung jedoch nach oben, sodass wir bereits am Montag nahe der Vorwochenhochs notieren.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und blickten zum Start in diesen Teil des Videos auf Super Micro Computer. Am Dienstag sollen Quartalszahlen veröffentlicht werden, der Wirtschaftsprüfer EY hat jedoch sein Mandat in der letzten Woche niedergelegt. Ist an den Spekulationen um Bilanzmanipulation etwas dran? Dies fragen sich viele Anleger:innen und brachten das Papier mit 33 Prozent Tagesverlust am Mittwoch deutlich unter Druck. Der Aktienkurs hat damit alle Gewinne des Jahres wieder abgegeben.

Im Chipsektor gab es mit Intel aber auch positive Reaktionen. Der Dow Jones Gewinner der Vorwoche verbleibt jedoch nur bis Freitag im Index und wird nach 25 Jahren und einer Jahresperformance von bisher minus 54 Prozent vom Chip-Superwert Nvidia abgelöst. Damit könnte der Dow Jones weiteres Aufwärtspotenzial erhalten - die Aktie von Nvidia selbst notiert nahe der Allzeithochs und ist im europäischen Handel bereits im Gewinn.

Mit Blick auf die Quartalszahlen der Vorwoche befanden sind auch die anderen beiden Schwergewichte der Wall Street auf unserer Agenda. Apple hat die Umsatzziele übertroffen, die Aktie verlor jedoch leicht, da keine grundlegend neuen Produkte offeriert wurden. Auch Microsoft übertraf die Schätzungen und legte beim Umsatz sogar um 16 Prozent zu. Die Aktie litt jedoch etwas unter Gewinnmitnahmen.

Mehr Phantasie kam bei Amazon zum Zug, die nun sogar in den Strommarkt einsteigen wollen. Cloud-Dienste und Daten allgemein verändern unsere Herangehensweise, dies bestätigte auch Palantir. Die Aktien des Datenexperten befinden sich vor den anstehenden Earnings in einem sehr intakten Aufwärtstrend. In diesen ist auch Lululemon nun zurückgekehrt und kann mit einer NHL-Partnerschaft und somit vielen neuen Mode-Kollektionen punkten.

