FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Schneider Electric von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber 240 Euro je Aktie belassen. Den Wechsel an der Konzernspitze kurz nach einem Rekordumsatz im dritten Quartal bezeichnete Analyst Robert Czerwensky als überraschend. Das Kurspotenzial für die Papiere des Elektrotechnikkonzerns sei derzeit begrenzt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx



