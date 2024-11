The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.11.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2024



ISIN Name

CA8585221051 STELCO HLDGS INC.

DE000A0DRGW7 ERSTE ABW. IS.R.57 04/33

DE000DD5A333 DZ BANK CLN E.10333

KYG7783W1006 SAMSON HOLDING LTD DL-,05

US03837J1016 AQUA METALS INC. DL-,001

US74754R2022 QUALIGEN THER.NEW DL-,001

VGG982181031 VCI GLOBAL LTD

© 2024 Xetra Newsboard