Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 5. November 2024 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute ihre Strategie 2028 sowie aktualisierte finanzielle Mittelfristziele bekannt und veranstaltet am Abend in Zürich ihren Investorentag 2024. Nach eingehender strategischer Überprüfung hat der Verwaltungsrat die Strategie Cicor 2028 unter dem Leitmotiv «creating together» verabschiedet. Cicor strebt an, bis 2028 der führende paneuropäische Elektronikentwickler und -hersteller für die Bereiche Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung und Industrie zu sein, der als bevorzugter Arbeitgeber anerkannt ist und sich zu nachhaltigem Handeln verpflichtet hat.



Eine verstärkte Fokussierung auf wachstumsstarke Marktsegmente und der beschleunigte Ausbau der Entwicklungsleistungen sollen zu einem organischen Wachstum über dem Markt führen. Ein neu entwickeltes Business-Excellence-Modell wird nun umgesetzt und soll die finanzielle und operative Performance von Cicor vorantreiben. Cicor nutzt die Chancen der Digitalisierung und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und erhöht gleichzeitig die Cybersicherheit im Unternehmen. Gezielte Standortoptimierungen wie die kürzlich angekündigte Zusammenlegung der Dünnschichtproduktion am Standort Wangs (Schweiz) werden die Performance weiter steigern.



Cicor wird das Wachstum durch Akquisitionen, welche die Marktführerschaft in den bestehenden Ländern und in ausgewählten weiteren europäischen Märkten stärken, weiter beschleunigen. Dabei werden ein unverändert strikter M&A-Prozess und ein disziplinierter Integrationsansatz zur Anwendung kommen. Für Cicor ist es von zentraler Bedeutung, den Fokus auf das menschliche Kapital und die Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur weiter zu stärken, die auf Gleichberechtigung, Fairness und gegenseitigem Respekt basiert. Cicor wird weiterhin zu einer nachhaltigen Zukunft mit reduzierten Emissionen und einer ausgeglichenen CO2-Bilanz im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens beitragen. Cicor verpflichtet sich auch weiterhin zur Einhaltung der Compliance- und Governance-Standards.



Im Rahmen des heutigen Investorentags wird Cicor detaillierte Einblicke in seine Strategie 2028 geben. Darüber hinaus wurden die nachfolgenden finanziellen Mittelfristziele vom Cicor Verwaltungsrat genehmigt: Jährliches organisches Wachstum von 7-10%

Umsatz von >CHF 1 Milliarde bis 2028

Profitabilität von 7-10% (EBIT), beziehungsweise von 10-13% (EBITDA)

Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von >15%

Verschuldungsgrad (Net Debt / EBITDA Ratio) von <2.75

Investitionsausgaben (CAPEX) von 2.5-3% des Umsatzes Die aktualisierten finanziellen Mittelfristziele beinhalten Akquisitionen. Die tatsächliche Höhe des anorganischen Wachstums kann zu einer Überarbeitung der finanziellen Mittelfristziele führen. Die bestehende Guidance für das laufende Geschäftsjahr wird bestätigt: Cicor erwartet 2024 einen Umsatz von CHF 470 bis 510 Millionen und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von CHF 50 bis 60 Millionen. Kontakt

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com .

