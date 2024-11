Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Swiss Re einigt sich über Verkauf des europäischen P&C-Geschäfts von iptiQ an Allianz Direct



05.11.2024 / 09:00 CET/CEST



Die Transaktion beinhaltet den in Luxemburg ansässigen Versicherungsträger (iptiQ EMEA P&C S.A.) und sein Property & Casualty (P&C) Geschäft in mehreren europäischen Märkten

Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. oder 3. Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschliesslich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Zürich, 5. November 2024 - Swiss Re einigt sich über den Verkauf des europäischen P&C-Geschäfts von iptiQ an Allianz Direct - als Ableitung der strategischen Entscheidung, sich aus dem iptiQ-Geschäft zurückzuziehen. Allianz Direct, der paneuropäische Online-Versicherer der Allianz Gruppe, wird den Versicherungsträger mit Sitz in Luxemburg (iptiQ EMEA P&C S.A.), mehr als 100 Mitarbeitende, die derzeit in der Schweiz, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Italien tätig sind, sowie alle Vertriebsvereinbarungen übernehmen. iptiQ ist ein digitaler Versicherer, der Partnerschaften mit anderen Versicherern, Maklern, Banken und Verbrauchermarken eingeht, um innovative Sach- und Unfallversicherungs- sowie Lebens- und Krankenversicherungsprodukte für Endverbraucher anzubieten (B2B2C). Im Mai dieses Jahres gab Swiss Re die Pläne bekannt, sich aus dem iptiQ-Geschäft zurückzuziehen, da das Unternehmen zum Schluss gekommen war, dass es aus strategischer Sicht langfristig nicht der beste Eigentümer für dieses Geschäft ist. Jef Van In, CEO von iptiQ: «Wir freuen uns sehr, einen neuen Eigentümer für das europäische P&C-Geschäft von iptiQ gefunden zu haben. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein im Plan von Swiss Re, sich aus dem iptiQ-Geschäft zurückzuziehen. Wir sind bestrebt, das bestmögliche Ergebnis für die verschiedenen Geschäftsbereiche und für alle unsere Interessengruppen zu erzielen. Wir werden alle unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden während der Übergangsphase weiterhin voll unterstützen.» Durch die Übernahme von mehr als 130.000 iptiQ-Kunden wird Allianz Direct seine Präsenz im B2B2C-Segment weiter vorantreiben. Die Transaktion steht im Einklang mit dem Ziel von Allianz Direct, seine B2B2C-Aktivitäten auszubauen, und es wird dabei von iptiQs differenziertem Geschäftsmodell und seiner Expertise in diesem Segment profitieren können. Philipp Kroetz, CEO von Allianz Direct: «Die Übernahme des europäischen P&C-Geschäfts von iptiQ stärkt unsere Präsenz in wichtigen europäischen Märkten sowohl im B2C- als auch im B2B2C-Vertrieb. Wir freuen uns, das Team von iptiQ bei der Allianz Direct willkommen heissen zu dürfen - gemeinsam werden wir eine Erfolgsgeschichte schreiben. Ich bin zuversichtlich, dass iptiQ und Allianz Direct gemeinsam ihre Skalen und die Wettbewerbsfähigkeit der Plattform für ihre Produkte und Prozesse nutzen können, um den Erfolg unserer Geschäftspartner weiter voranzutreiben.» Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen.



