Deutsche Rohstoff meldete für Q3 ein moderates Produktionswachstum und ein Umsatzwachstum von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr und von 5,0 % gegenüber dem Vorquartal auf 59,4 Mio. EUR. Die Betriebskosten pro BOE stiegen im Vergleich zum Vorquartal an, was auf die schwierigen Produktionsbedingungen im Powder River Basin in Wyoming zurückzuführen ist, darunter die komplexe Geologie, der begrenzte Zugang zu Wasser und Einschränkungen der Infrastruktur. Hinzu kamen unregelmäßige Aufarbeitungskosten alter Bohrungen und Wechselkursverluste, diese trugen zu einer niedrigeren, aber immer noch respektablen EBIT-Marge von 29,2 % in Q3 bei. Das Unternehmen bestätigte das kürzlich angehobene Investitionsbudget für das GJ24 und ein vorläufiges Investitionsziel für das GJ25 von bis zu 110 Mio. EUR, was immer noch Raum für freien Cashflow in Höhe von etwa 10 Mio. EUR (Schätzung mwb) lassen würde. Deutsche Rohstoff hat die Basisprognose für das GJ24 bestätigt. Die Analysten von mwb research aktualisieren ihre Schätzungen und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 50,40 (alt: EUR 55,70). Die Experten bekräftigen ihr KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





© 2024 AlsterResearch