München (ots) -- RTL+ präsentiert am 7. Dezember 2024 erstmalig die "Reality Awards"- Neun Nominierungen für RTLZWEI-Formate und Stars in verschiedenen Kategorien- Die Online-Community entscheidet über die GewinnerAm 7. Dezember verwandeln die "Reality Awards" die Kölner MMC-Studios erstmals in die Bühne für das Reality-TV-Event des Jahres. Unter der Moderation von Sophia Thomalla und mit Olivia Jones als Backstage-Reporterin wird das Publikum in eine aufregende Welt der Dramen, Stars und Lieblingsformate entführt. Und das Beste daran? Die Jury besteht aus den Zuschauerinnen und Zuschauern - der gesamten Online-Community!Ob wahre Liebe, große Familien oder Glamour pur - RTLZWEI bringt die Reality-Welt in die Wohnzimmer. Nicht umsonst ist RTLZWEI stolz darauf das "Home of Reality" zu sein und wurde in gleich mehreren Kategorien nominiert. Hier die RTLZWEI-Nominierten in ihren Kategorien:Reality-Doku des Jahres: "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben", "Davina & Shania - We Love Monaco", "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie", "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"Reality-Host des Jahres: Cathy Hummels ("Kampf der Realitystars"), Sylvie Meis und Oli P. ("Love Island")Beliebteste Reality: "Kampf der Realitystars", "Love Island", "La Familia (House of Reality)"Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "Niemand kann Reality wie RTLZWEI. Wer das echte Leben in allen Facetten sucht, findet es so nur bei uns. Dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nun selbst entscheiden können, welche Sendungen und Persönlichkeiten einen Award erhalten, macht die Reality Awards zu einem echten Highlight. Und RTLZWEI ist vorne mit dabei! Schön!"Das Voting läuft ab sofort bis zum 24. November auf http://www.realityawards.de.