Der französische Versicherungsriese AXA hat in der vergangenen Woche seine Zahlen vorgestellt. Bei den Analysten kommt das Zahlenwerk gut an. Für die Dividendenperle hagelt es neue Kaufempfehlungen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AXA nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Versicherers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Farooq Hanif bereits in seiner ersten Reaktion auf die Zahlen. Einzig die Solvabilität ...

