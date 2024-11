Krones, der führende Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen, verzeichnete im dritten Quartal 2023 ein beachtliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 13,2 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sogar um 21,6 Prozent auf 135 Millionen Euro zulegte. Besonders erfreulich entwickelte sich das Konzernergebnis mit einem Plus von 21 Prozent auf 65,7 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,5 auf 10,2 Prozent, was die gesteigerte Profitabilität des Unternehmens unterstreicht. Diese positive Entwicklung wurde durch eine verbesserte Materialverfügbarkeit und die Integration des übernommenen Unternehmens Netstal Maschinen begünstigt.

Ausblick und Herausforderungen

Trotz des robusten Wachstums zeigten sich beim Auftragseingang erste Anzeichen einer Verlangsamung. Mit einem Volumen von 1,32 Milliarden Euro lag dieser leicht unter dem Vorjahresniveau. Dennoch blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und bestätigt seine Jahresprognose. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Krones weiterhin ein Umsatzwachstum von 9 bis 13 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge zwischen 9,8 und 10,3 Prozent. Die Börse reagierte zunächst verhalten auf die Quartalszahlen, was sich in einem leichten Kursrückgang widerspiegelte.

