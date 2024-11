Die Aktie von Aurubis (WKN: 676650) kann am Dienstag mit voller Wucht um +7% über die Marke von 80 € schießen. Das treibt die Papiere des MDAX-Konzerns jetzt an, und das spricht für einen weiteren Anstieg. Fantasie rund um die Übernahme Die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis ist am Dienstag deutlich gestiegen. Das Papier profitiert primär durch die Fantasie der Anleger rund um die Übernahme der Mutter Salzgitter. Diese hält 30% an dem MDAX-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...