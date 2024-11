www.bernecker.info

Am 18. Oktober '24 fragten wir an dieser Stelle "Gibt es demnächst Kupferbarren bei Rossmann im Regal?".Wörtlich genommen bleibt es beim Nein, doch bildlich gesprochen könnte Rossmann demnächst ein Schleifchen um sein Aurubispaket machen. Wie technisch seinerzeit vermutet, ist nun mit aufkommen neuer Spekulationen rund um Salzgitter/Papenburg & Aurubis/Rossmann die €80er Marke erreicht worden.Die Abwärtstrends sind überwunden und es warten nun weitere horizontale Widerstände bei €86 und €90; ein stabiler/freundlicher Kupferpreis (China Fiskalprogramme) sollte hilfreich sein.Ebenso "ist es bestimmt nur ein Zufall", dass Rossmann und Papenburg Wurzeln in Hannover haben ... Nachtigall ich hör dir trapsen.Gute Geschäfte.