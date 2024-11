The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.11.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2024



ISIN Name

CA2987641016 EUR.ENERGY METALS CORP.

CA6513461088 NEWFOUNDLAND DISCOV.CORP.

CA7142703031 PERPETUAL ENERGY INC.NEW

DK0030494505 EURAN EN. 21/25 FLR

FR0000077570 MICROPOLE S.A.INH. EO-,05

FR0014004QZ9 DOLFINES S.A. EO 0,00028

PTINA0AP0008 INAPA NAM.

SE0015192828 ALLTAINER AB O.N.

US29358Y2019 ENSERVCO CORP. DL-,005

US29415B1035 ENVIVA INC. DL -,001

US8589121081 STERICYCLE INC. DL-,01

