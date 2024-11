Rio Tinto, der internationale Bergbauriese, setzt auf zukunftsweisende Technologie in der Mongolei. In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen State Power Investment Corporation (SPIC) plant der Konzern die Einführung eines innovativen Batteriewechselsystems für elektrische Schwerlastwagen in der Kupfermine Oyu Tolgoi. Das zweijährige Projekt umfasst acht Bergbau-Lkw mit einer Nutzlast von 91 Tonnen, 13 Batterien mit einer Gesamtkapazität von 800 kWh sowie eine robotergesteuerte Batteriewechsel- und Ladestation. Diese Technologie ermöglicht einen schnellen Austausch entladener Batterien gegen vollgeladene, was die Ausfallzeiten minimiert und die Effizienz steigert.

Auswirkungen auf die Dekarbonisierungsstrategie

Die Initiative ist Teil von Rio Tintos Bemühungen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen betreibt weltweit rund 700 Schwerlastwagen, von denen 100 zur Kategorie der kleinen bis mittleren Klasse gehören. Durch die Erprobung dieser Technologie in der Mongolei erhofft sich Rio Tinto wertvolle Erkenntnisse für die mögliche Anwendung in anderen Betrieben. Diese Entwicklung könnte nicht nur die Betriebskosten senken, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Bergbausektor leisten.

