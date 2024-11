MAILAND (dpa-AFX) - Die um die Commerzbank buhlende italienische Großbank Unicredit hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen. Zudem erhöhte Unicredit-Chef Andrea Orcel abermals die Prognosen für das laufende Jahr. Der Überschuss sei in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte HVB-Mutter am Mittwoch in Mailand mit. Damit schnitt die Bank deutlich besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Im laufenden Jahr peilt Orcel jetzt einen Gewinn von mehr als neun Milliarden Euro an. Diesen Wert will er dann auch in den beiden kommenden Jahren übertreffen. Dies kommt für Analysten nicht überraschend. Auch die erhöhte Ertragsprognose für das laufende Jahr liegt im Rahmen der Expertenerwartungen. Im dritten Quartal zogen die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund drei Prozent auf 6,1 Milliarden Euro an.

Die Unicredit hatte sich in den vergangenen Monaten etwas mehr als ein Fünftel an der Commerzbank gesichert und will diese übernehmen. Die Unicredit wird am Kapitalmarkt nach einem jahrelangen Höhenflug der Aktie mit rund 70 Milliarden Euro bewertet; die Commerzbank kommt auf knapp 20 Milliarden Euro./zb/mis