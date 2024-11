DJ COMPANY TALK/BMW-CEO zuversichtlich, CO2-Ziele 2025 zu erreichen

BMW ist nach wie vor zuversichtlich, die ab 2025 verschärften CO2-Flottenziele in der EU zu erreichen und sieht keine Notwendigkeit für eine Verschiebung oder Anpassung der Vorgaben. "Mit Blick auf das kommende Jahr erwarten wir nochmals eine deutliche Zunahme beim Absatz voll- und teilelektrifizierter Fahrzeuge", sagte CEO Oliver Zipse während der Medienkonferenz zum Ergebnis des dritten Quartals. BMW habe in den vergangenen Jahren die gesetzlichen CO2-Zielwerte "stets übererfüllt". Unabhängig davon gelte jedoch unverändert, dass es eine kritische Überprüfung der CO2-Flottengesetzgebung nach 2025 in der EU geben sollte, so der Münchener Hersteller. Hinterfragt werden sollte auch der Einsatz CO2-armer Kraftstoffe wie Efuels.

November 06, 2024 03:09 ET (08:09 GMT)

