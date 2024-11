EQS-News: Asklepios Kliniken / Schlagwort(e): Finanzierung

Asklepios platziert erstmalig ein Social Schuldscheindarlehen über EUR 500,0 Mio. Erste Transaktion unter dem neu etablierten Social Finance Framework

Emissionserlöse werden zur (Re-)Finanzierung sozialer Projekte verwendet

Großes Interesse am Social Schuldschein ermöglicht Verdopplung des Emissionsvolumens Hamburg, 6. November 2024. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat sich erfolgreich im Rahmen einer Social Schuldscheindarlehensemission in Höhe von EUR 500,0 Mio. refinanziert. Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren bei Bestands- sowie Neuinvestoren platziert. Die Ausgestaltung als Social Schuldscheindarlehen, bei welchem die Emissionserlöse im Rahmen des neu aufgesetzten Social Finance Frameworks dem Bereich der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden, stieß auf großes Investoreninteresse. Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen konnte das Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 250,0 Mio. auf insgesamt EUR 500,0 Mio. verdoppelt werden. Neben der offiziellen Schuldscheinvermarktung hatten zudem Bestandsinvestoren mit Fälligkeiten in 2025 die Möglichkeit, ihr Schuldscheinengagement im Rahmen eines Umtauschangebotes vorzeitig in den neuen Social Schuldschein zu reinvestieren. "Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die Finanzierung von Investitionen in unsere Gesundheitsinfrastruktur und schafft eine klare Zuordnung von Finanzierungsmitteln zum sozialen Nutzen unseres täglichen Handelns als Gesundheitskonzern.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der Asklepios Gruppe. "Darüber hinaus stellt die Aufsetzung des Asklepios Social Finance Frameworks einen wichtigen Schritt zur weiteren Integration unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen innerhalb unserer Finanzierungsstrategie dar.", führt Hafid Rifi weiter aus. "Wir freuen uns über die große Nachfrage sowohl von Bestands- als auch von Neuinvestoren, die das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Unternehmensstrategie einmal mehr unterstreicht." "Mit 35% des Emissionsvolumens war der Anteil ausländischer Investoren erneut hoch", ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. "Zudem ist es uns gelungen, rund 20% des Emissionsvolumens bei neuen Investoren zu platzieren", so Brörmann weiter. "Die überzeugende Asklepios Credit Story in Kombination mit der richtigen Vermarktungsstrategie und -timing waren dabei ausschlaggebend für den Erfolg der diesjährigen Transaktion." Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen, der ING Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP. Über Asklepios Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über 164 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2023 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen. Kontakt für Rückfragen: Creditor Relations-Kontakt:

