Dauerhafte Ausstellung "Das alles ist Bertelsmann - by Jim Rakete"- Zyklus von 23 Schwarz-Weiß-Fotografien- Bilder zeigen Bertelsmann Corporate und die sieben Unternehmensbereiche- Thomas Rabe: "Die Fotografien fangen unsere Kernwerte Kreativität und Unternehmertum künstlerisch ein."- Jim Rakete: "Wer Bertelsmann erleben will, muss raus in die Welt."Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann zeigt ab sofort eine dauerhafte Ausstellung des renommierten Fotografen Jim Rakete in seinem Corporate Center in Gütersloh. Ein Zyklus von 23 großformatigen Fotografien, aufgenommen an Bertelsmann-Standorten auf mehreren Kontinenten, zeigt Bertelsmann Corporate und die sieben Unternehmensbereiche RTL Group, Penguin Random House, BMG, Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments auf eine besondere Weise.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich freue mich sehr über unser Kunstprojekt mit Jim Rakete. Die wunderbaren, eingängigen und warmen Schwarz-Weiß-Fotografien fangen unsere Kernwerte Kreativität und Unternehmertum künstlerisch ein. Ich danke Jim Rakete für seine Zeit und seine kreative Energie, die er über mehrere Monate in dieses Projekt investiert hat."Jim Rakete sagt: "Ich sollte zeigen, was Bertelsmann für mich ist. Ohne Vorgaben. Solche Aufträge machen wirklich Spaß. Einen Weltkonzern kann man weder in einem Studio angemessen abbilden noch allein an seinem Stammsitz. Wer Bertelsmann erleben will, muss raus in die Welt. Und so waren wir für die Shootings in New York, Los Angeles, Paris, Riga, Köln und Berlin - aber natürlich auch in Gütersloh. Bertelsmann ist überall."Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, führt aus: "Jim Rakete ist einer der renommiertesten Fotografen der Gegenwart und begleitet das Haus Bertelsmann seit vielen Jahren. Niemand anderes als er hätte besser die Vielfalt von Bertelsmann in eine Bildsprache übersetzen können. Die Bilder zeugen von Kreativität, Unternehmertum, Internationalität und Diversität - das alles und mehr ist Bertelsmann."Jim Raketes Arbeiten, jede von ihnen 100 mal 140 Zentimeter groß, sorgen ab heute im Treppenhaus und in den Konferenzzonen der Bertelsmann Konzernzentrale in Gütersloh für ein modernes und kreatives Ambiente.Im Bertelsmann Business Podcast 'Kreativität & Unternehmertum' spricht Jim Rakete mit Moderatorin und Podcast Host Isabelle Körner über das Kunstprojekt und gibt Einblick in seine kreativen Schaffensprozesse. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf www.bertelsmann.de.