Gütersloh / Berlin (ots) -- 17. Ausgabe der Karriereveranstaltung "Talent Meets Bertelsmann"- Veranstaltung offen für Studierende aller Fachrichtungen- Hochkarätiges Event vom 16. bis zum 18. Juni 2025 in BerlinBertelsmann lädt wieder Studierende aus ganz Europa zur Karriereveranstaltung "Talent Meets Bertelsmann" in die Berliner Repräsentanz "Unter den Linden 1" ein. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 27. April und ist für Studierende aller Fachrichtungen geöffnet. Vom 16. bis zum 18. Juni können sich die Talente im Rahmen der Karriereveranstaltung mit Unternehmen vernetzen. "Talent Meets Bertelsmann" findet zum 17. Mal statt und ist der Höhepunkt der mehrfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your Own Career" des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens.Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt: "'Talent Meets Bertelsmann' unterstreicht das Besondere unseres Unternehmens wie kaum eine andere Veranstaltung. Die Studierenden, die aus ganz Europa nach Berlin kommen, spiegeln unsere internationale Ausrichtung wider. Ihre Begeisterung, sowie ihre unterschiedlichen fachlichen Blickwinkel entsprechen der Vielfalt unseres Konzerns."Hermreck weiter: "In den vergangenen Jahren haben wir im Anschluss an das Event mehr als 200 Teilnehmende eingestellt. Für unser Alumni-Netzwerk mit rund 900 Mitgliedern organisieren wir regelmäßige Treffen und stehen in engem Austausch. Dieses Netzwerk spricht für die Erfolgsgeschichte von 'Talent Meets Bertelsmann', die wir mit der diesjährigen Veranstaltung zum 17. Mal weiterschreiben werden."Die Teilnehmenden können sich mit Bertelsmann-Manager:innen in Workshops und Diskussionen vernetzen und austauschen. Sie erarbeiten unter anderem Präsentationen, die sie im Anschluss vor einer internationalen Jury, bestehend aus dem Bertelsmann-Vorstand und Top-Managern des Konzerns, vorstellen. Für die besten Teams gibt es attraktive Preise. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmenden ein Angebot für Coaching-Möglichkeiten - ein (Arbeits-)Leben lang. Besonders im Fokus steht in diesem Jahr das Thema "Künstliche Intelligenz".Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.talentmeetsbertelsmann.com.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6018026