Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 3,34 Euro. Der Tiefststand der letzten 52 Wochen von 2,77 Euro, erreicht am 11. September 2024, rückt damit wieder in den Fokus der Anleger. Trotz des aktuellen Rückgangs sehen Analysten noch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 5,00 Euro, was einem möglichen Anstieg von fast 50 Prozent entspricht.

Finanzielle Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen von Thyssenkrupp zeigten einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 0,13 Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank um 5,56 Prozent auf 9,06 Milliarden Euro. Dennoch erwarten Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,077 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose bleibt mit 0,150 Euro stabil, was auf eine gewisse Zuversicht des Unternehmens hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung sein.

