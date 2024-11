EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Alzchem Group AG mit EBITDA-Wachstum von 36,4 % auf 76,8 Mio. Euro - Fortsetzung der starken Ertragsentwicklung im 9-Monatszeitraum 2024



07.11.2024 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Alzchem Group AG mit EBITDA-Wachstum von 36,4 % auf 76,8 Mio. Euro - Fortsetzung der starken Ertragsentwicklung im 9-Monatszeitraum 2024 Trostberg, 7. November 2024 - Die Alzchem Group AG, ein global agierendes Spezialchemie-Unternehmen, führt seine konsequente Transformation hin zur höhermargigen Spezialchemie fort und konnte in den ersten neun Monaten 2024 sämtliche Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum erheblich steigern. Das Konzern-EBITDA wuchs um 36,4 % auf 76,8 Mio. Euro, was sich in einer deutlich erhöhten EBITDA-Marge von 18,5 % (Vorjahr: 14,2 %) niederschlug. Erfreulich ist, dass die positive Ertragsentwicklung nicht nur vom Spezialchemikaliengeschäft getragen wurde, sondern auch das Segment Basics & Intermediates einen spürbaren Beitrag leistete. Hier wurde ein EBITDA-Zuwachs von 6,8 % erzielt. Auch im Konzernumsatz wuchs die Alzchem-Gruppe und erzielte innerhalb der ersten neun Monate 2024 einen Konzernumsatz von 415,2 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von 4,4 % entspricht. Maßgeblich verantwortlich war das anhaltend starke Spezialchemikaliengeschäft, das eine Umsatzsteigerung von 13,4 % verbuchte und somit den Rückgang von -10,5 % im Segment Basics & Intermediates überkompensieren konnte. Das Konzernperiodenergebnis stieg im Neunmonatszeitraum 2024 deutlich um 65,6 % auf 39,1 Mio. Euro. Dank der erhöhten Ertragskraft und des anhaltend strikten Working-Capital-Managements konnte der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahr um 68,0 % auf 75,1 Mio. Euro gesteigert werden. Der Free Cashflow kletterte im Berichtszeitraum deutlich um 59,8 % auf 48,7 Mio. Euro. Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem 31. Dezember 2023 von 11,9 Mio. Euro auf 40,6 Mio. Euro. Innerhalb der einzelnen Anwendungsbereiche zeigten vor allem Human Nutrition (Creapure®), Animal Nutrition (Creamino®) und Verteidigung (Nitroguanidin) eine gute Performance. Auf rege Nachfrage stießen auch Produkte in den Bereichen Pharma (Bioselect® aufgrund des allgemeinen Trends zu maßgeschneiderten, individuell abgestimmten DNA-Analysen) und Automotive (DYHARD® aufgrund des steigenden Einsatzes im Leichtbau). Darüber hinaus verzeichnete der Bereich Landwirtschaft mit dem Düngemittel Perlka® eine positive Entwicklung infolge einer deutlich erholten Nachfrage. Herausfordernd blieben hingegen der Bereich Custom Manufacturing (Mehrzweckanlagen) aufgrund der Auswirkungen der allgemeinen Chemiekonjunktur und das NITRALZ®-Geschäft bedingt durch den stark preisgetriebenen Wettbewerb aus China. Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG: "Unsere Transformation hin zur höhermargigen Spezialchemie ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir unsere starke Ertragsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 nahtlos fortsetzen konnten. Gleichzeitig können wir dadurch auch die angestrebten Scope-2-Einsparungen wesentlich schneller realisieren als ursprünglich geplant. Aktuell sind es bereits -19,1 %. Ebenso positiv bewerten wir unsere erstmalige Auszeichnung mit der Platinmedaille für nachhaltige Unternehmensführung. Damit gehört Alzchem weltweit zu den besten 1 Prozent der von EcoVadis beurteilten Unternehmen. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2024 sehen wir uns weiterhin auf einem guten Weg, so dass wir unsere Prognosen bestätigen können." Für das Geschäftsjahr 2024 wird beim Konzernumsatz ein Wachstum auf ca. 570 Mio. Euro erwartet, wobei die Tendenz aufgrund des bewussten Verzichts auf margenschwache Geschäfte zum unteren Bereich der Prognose geht. Das EBITDA soll unverändert auf über 100 Mio. Euro steigen. Mit der verstärkten Konzentration auf Produkte des Segments Specialty Chemicals wird sich die EBITDA-Marge dagegen leicht oberhalb der prognostizierten 17,5 % bewegen. Die ausführliche Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2024 steht auf der Webseite www.alzchem.com in der Rubrik Investoren/Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung.

Über Alzchem Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 81,4 Mio. Euro.



07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com