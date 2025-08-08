Es waren wirklich bemerkenswerte Kursanstiege: So konnte der Kurs des Rüstungskonzerns Rheinmetall seit Anfang 2022 um satte 1.900 Prozent zulegen. Ebenfalls sehr beeindruckend war der kräftige Kursanstieg des Spezialchemiekonzerns Alzchem, der mit Nitroguanidin ein wichtiges Vorprodukt zur Herstellung von Sprengstoff herstellt. Denn die Anteilscheine des Unternehmens aus dem bayrischen Trostberg kletterten in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 700 Prozent. Gestern wurde bekannt, dass Alzchem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär