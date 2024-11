EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

PRESSEMITTEILUNG

ABOUT YOU STELLT STRATEGISCHE VISION UND FINANZIELLEN AUSBLICK FÜR SCAYLE VOR

ZWEISTELLIGES WACHSTUM BEIM UMSATZ UND BEREINIGTEN EBITDA

IM B2B ENTERPRISE COMMERCE

Hamburg | 7. November 2024 - Die ABOUT YOU Holding SE veranstaltet heute ein virtuelles Kapitalmarkt Event, um die strategische Vision und den finanziellen Ausblick für SCAYLE vorzustellen - die Business-to-Business-Einheit der ABOUT YOU Group und eine der weltweit am schnellsten wachsenden Enterprise-Commerce-Plattformen. Ein Jahr nach der Ausgliederung von SCAYLE in eine separate Gesellschaft bietet der Live-Webcast detaillierte Einblicke in die moderne Plattform, ihre strategischen Wachstumstreiber sowie ihre bedeutendsten finanziellen und operativen Kennzahlen.

"Innerhalb eines sehr großen adressierbaren Gesamtmarktes von 12 Mrd. USD ist SCAYLE einzigartig positioniert, um durch seine vielfältigen Wachstumschancen einen erheblichen Wert zu schaffen", so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. "Mittelfristig zielt unsere Strategie für SCAYLE auf ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz und bereinigten EBITDA ab. Wir nutzen das Momentum als beste digitale Commerce-Software auf dem Markt und treiben unsere langfristige Vision voran, SCAYLE als nächstes globales Business-to-Business-Powerhouse der Handelsbranche zu etablieren."

NACHHALTIGES WACHSTUM UND VERBESSERTE PROFITABILITÄT

SCAYLE hat sich ambitionierte Finanzziele gesetzt, um mittelfristig ein nachhaltiges Wachstum der Umsatzerlöse und des bereinigten EBITDA zu erzielen. Der Umsatz soll von 47 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/2024 auf rund 175 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2028/2029 steigen. Das bereinigte EBITDA soll sich von 25 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023/2024 auf rund 75 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2028/2029 erhöhen, während die bereinigte EBITDA-Marge trotz gezielter Wachstumsinvestitionen vom Vorstand über 40% erwartet wird.

STRATEGISCHE WACHSTUMSTREIBER ZUR EXPANSION

SCAYLE wurde für Business-to-Consumer-Marken und -Händler entwickelt und ermöglicht nahtlose und kundenspezifische E-Commerce-Erlebnisse innerhalb kürzester Zeit. Nach schnellen Fortschritten über mehrere Branchen und Regionen hinweg plant SCAYLE seine Expansion entlang drei zentraler Wachstumstreiber:

Geografische Expansion: SCAYLE erweitert seinen Kundenstamm durch die Ausweitung seiner geografischen Präsenz. Nach einer erfolgreichen Test-and-Learn-Phase im Vereinigten Königreich, wo es führende Kunden wie den Fußballverein Manchester United und das Luxuskaufhaus Harrods gewinnen konnte, hat SCAYLE nun erste Aktivitäten in den Vereinigten Staaten gestartet.

Akquise neuer Kunden und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen: Mit einer Erfolgsquote von 70% bei Enterprise-Deals gewinnt SCAYLE branchen- und regionsübergreifend Vertrauen, darunter von Marktführern wie der Deichmann Group, s.Oliver, Fielmann, babymarkt, van Tilburg, Mister Spex und dem FC Bayern. Durch sein fortschrittliches Produktangebot treibt SCAYLE das Wachstum des Bruttowarenvolumens für seine bestehenden Kunden weiter voran. SCAYLE profitiert über sein Lizenzmodell von diesem Wachstum, indem es einen Prozentsatz der Umsatzerlöse der Kunden erhält, sodass die Interessen von Anbieter und Kunde gleichgerichtet sind.

Produkterweiterungen: SCAYLEs leistungsstarke, ganzheitliche und modulare Plattform verbindet intuitive Möglichkeiten zur Konfiguration mit Geschwindigkeit und Effizienz. Unterstützt durch eine hoch skalierbare mandantenfähige Infrastruktur entwickelt sich die Plattform durch schnelle Releases von Funktionen weiter und erweitert kontinuierlich das Leistungsspektrum. Dadurch wird SCAYLEs Potenzial, einen größeren Anteil an den Technologieausgaben seiner Kunden zu gewinnen, erhöht.

OPERATIVE EXZELLENZ UND KUNDENZUFRIEDENHEIT

SCAYLE weist eine makellose Go-Live-Bilanz mit 0% gescheiterten Projekten auf und der höchsten Kundenzufriedenheit in der Branche, laut Gartner. Rund 91% der Kunden gehen innerhalb von zwölf Monaten mit ihren Onlineshops live, ein Beweis für die Effizienz und Effektivität der Implementierungsprozesse.

Mit einer Bruttomarge von 85% des Produktumsatzes im Geschäftsjahr 2023/2024 stärkt SCAYLE sein margenstarkes Wachstum weiter: Die Bruttomarge soll durch Optimierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren auf voraussichtlich 90% erhöht werden. Hinter dieser Effizienz steht das Bestreben von SCAYLE, umfassende Funktionen mit modernster Architektur bereitzustellen.

Das SCAYLE Kapitalmarkt Event wird am Donnerstag, den 7. November 2024, live übertragen und ist registrierten Teilnehmer*innen zugänglich. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung steht für mindestens zwölf Monate auf der Investor Relations-Website der ABOUT YOU Group zur Verfügung. Die ABOUT YOU Holding SE wird die Ergebnisse für das dritte Quartal am 9. Januar 2025 veröffentlichen.

ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit mehr als 700.000 Artikeln von rund 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Über 200 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Manchester United, Deichmann, s.Oliver, Fielmann und der FC Bayern.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de

ÜBER SCAYLE

SCAYLE ist ein Enterprise-Shopsystem, mit dem B2C-Marken und Einzelhändler mühelos einzigartige Kundenerlebnisse schaffen können. Sein umfangreicher Funktionsumfang umfasst PIM, Shop Management, Checkout und OMS sowie Funktionen für Omnichannel, erweiterte Werbeaktionen und Suche. Und alles ist in einer intuitiven Benutzeroberfläche vereint. Die moderne Architektur kann über APIs flexibel erweitert werden. Führende Marken wie Manchester United, Deichmann, s.Oliver, Fielmann, oder FC Bayern haben sich bereits für SCAYLE entschieden, um ihre Innovationsgeschwindigkeit zu beschleunigen und das Wachstum im Handel voranzutreiben. Die SCAYLE GmbH ist Teil der ABOUT YOU Group.

