Nachdem gestern feststand, dass Donald Trump die US-Wahl für sich entschieden hat, stieg der DAX zunächst um rund 1,5 Prozent an. Doch dann trat schnell Ernüchterung ein. Am Ende gab der DAX 1,13 Prozent ab. Am Abend brach dann noch die Ampel-Koalition auseinander. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, ...