Zürich - Die Zurich-Gruppe bleibt auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten 2024 haben die Einnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) auch dank weiter steigender Tarife weiter zugenommen. Wachstum verbuchte der Konzern auch im Neugeschäft der Lebensversicherung. Von Januar bis September sind die Bruttoprämien in der P&C-Sparte um 4 Prozent auf 36,1 Milliarden US-Dollar angestiegen, wie Zurich am Donnerstag mitteilte. Die seit IFRS-Umstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...