Der dänische Wirkstoffforscher Gubra hat ein weiteres wachstumsstarkes Quartal abschließen können - vor allem dank dynamischer Entwicklungen in den Forschungsbereichen Adipositas und Nierenerkrankungen. Und weitere Neuigkeiten sind vom Unternehmen in den verbleibenden Wochen des Kalenderjahres zu erwarten.Denn noch im November will Gubra richtungsweisende Daten zu seinem Amylin-Programm mit GUBamy vorlegen. Derzeit durchläuft das Projekt, an dem die Dänen alle Rechte kontrollieren eine klinische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...