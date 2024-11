Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat über zehn Todesfälle in den USA berichtet, die in Verbindung mit apothekengefertigten Semaglutid-Präparaten stehen. Zudem mussten mehr als 100 Menschen wegen der Einnahme solcher Medikamente, die auf dem Wirkstoff von Wegovy und Ozempic basieren, in Krankenhäusern behandelt werden. Der Konzern sieht durch die individuellen Rezepturen erhebliche Sicherheitsrisiken und warnt vor Verunreinigungen, die etwa anaphylaktische Schocks auslösen könnten. Novo Nordisk, Hersteller der bekannten Präparate Wegovy und Ozempic, hat bestätigt, dass in den USA mindestens zehn Menschen nach der Einnahme von apothekengefertigten Semaglutid-Präparaten gestorben sind. Über 100 Personen wurden aufgrund schwerer Nebenwirkungen stationär ...

