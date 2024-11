EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe

Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung und Fortschritte bei der Anleiherestrukturierung



07.11.2024 / 14:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ekosem-Agrar AG: Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung und Fortschritte bei der Anleiherestrukturierung Stundung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinszahlung an die Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027

Fortgeschrittene und konstruktive Gespräche über den Verkauf der Unternehmensanteile nach Russland Walldorf, 7. November 2024 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat nach Konsultation mit der e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter beider von der Gesellschaft emittierten Anleihen, und den Mitgliedern des Gläubigerbeirats der Gesellschaft beschlossen, die Zahlung der am 7. Dezember 2024 fälligen Zinsansprüche der Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) zu stunden. Dementsprechend werden die Zinsansprüche der Anleihegläubiger in Höhe von 2,5 % p.a. für den Zinszeitraum 2023/2024 um ein Jahr sowie für den Zinszeitraum 2022/2023 und den Zinszeitraum 2021/2022 jeweils um ein weiteres Jahr gestundet. Die Zinsstundung steht im Einklang mit der im Rahmen der Anleihegläubigerversammlung vom 3. Juni 2024 beschlossenen Anleiherestrukturierung. Demnach sind über den Kaufpreis hinaus keine Zinszahlungen an die Anleihegläubiger vorgesehen. Fortschritte bei Umsetzung der Restrukturierung Darüber hinaus informiert die Ekosem-Agrar AG über den aktuellen Stand der Restrukturierung: In Sachen Verkauf der Unternehmensanteile nach Russland befindet sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit den finanzierenden Banken, deren Zustimmung als wesentliche Voraussetzung für die Restrukturierung erforderlich ist. Aktuell rechnet das Management damit, die Verträge zum Anteilsverkauf noch bis Ende des Jahres 2024 abschließen und vollziehen zu können. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für die Umsetzung der von den Gläubigern im Juni beschlossenen Anleiherestrukturierung, konkret zum Verkauf der Unternehmensanleihen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) zu einem Kaufpreis von 300,00 Euro pro Stück an ein SPV. Eine wesentliche Unsicherheit im Hinblick auf einen konkreten Zeitpunkt für diese Umsetzung besteht noch im Hinblick auf den Geldtransfer aus dem Anteilsverkauf nach Deutschland. Auch hier hat die Gesellschaft aber in den letzten Tagen Fortschritte erzielt. Sobald weitere Klarheit hinsichtlich des Verkaufs der Anteile und der Umsetzung der Restrukturierung gegeben ist, wird die Gesellschaft dies berichten. Über Ekosem-Agrar Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 245.000 Rindern (davon über 115.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von 3.700 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de



07.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com