Ismaning (ots) -- Die Bundesliga und UEFA Champions League sind in vollem Gange und haben schon für so einige spektakuläre Partien gesorgt: Dies spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen bei DAZN wider- Der 23. Oktober 2024 markiert den bis dato stärksten Tag in der DAZN-Historie seit Beginn der AGF-Messung im Dezember 2023 - Haupttreiber dafür war das Wiedersehen der Bayern in der UEFA Champions League mit ihrem ehemaligen Trainer Hansi Flick- Allein die Partie des deutschen Rekordmeisters gegen den FC Barcelona erzielte auf DAZN eine überragende Netto-Reichweite von 1,708 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Z3+) und einen Marktanteil von 7,1 % bei Männern zwischen 14 und 49 Jahren nur auf dem linearen Sender DAZN 1- Doch auch die restlichen UEFA Champions League-Spiele wie Stade Brest gegen Leverkusen und RB Leipzig gegen Liverpool trugen zum rekordträchtigen Tag bei - ein Beleg dafür, dass der neue Modus gut angenommen wird- Der Bundesliga-Sonntag am 06. Oktober erzielt Zuschauerbestmarke auf DAZN - die drei Sonntagspartien erreichen über 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer- Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München erreichte eine Netto-Reichweite von 1,421 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Z3+) - davon verfolgten über 1 Million die Partie rein über Streaming- Gemeinsam mit den Spielen zwischen Stuttgart und Hoffenheim (0,688 Millionen Z3+) sowie Heidenheim und Leipzig (0,401 Millionen Z3+) war dies der zweitbeste Tag im Hinblick auf Zuschauerzahlen für DAZN in dieser Saison- Alle Zahlen weiterhin ohne Berücksichtigung des Co-Viewings bei der Streaming-Nutzung, das in der Zukunft über die AGF zur Verfügung gestellt werden soll- Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1Seit knapp einem Jahr werden über die AGF Reichweitenzahlen von DAZN angeboten. Die UEFA Champions League ist seitdem einer der zuschauerstärksten Wettbewerbe bei DAZN. Der neue Modus wird von den Fans sehr gut angenommen und erzielt hohe Reichweiten. Die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München am 23. Oktober zog die bis dato meisten Menschen an. Darüber hinaus erzielte DAZN auch in der Bundesliga starke Zuschauerzahlen.UEFA Champions League-Kracher zwischen Barcelona und Bayern bricht beinahe DAZN-RekordDas UEFA Champions League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München endete für die Bayern in einer klaren Niederlage. Auf DAZN verfolgte die Partie eine so große Menge an Zuschauerinnen und Zuschauern, dass beinahe ein neuer DAZN-Rekord aufgestellt werden konnte. Mit einer konvergenten Netto-Reichweite von 1,708 Millionen Fans (Z3+), wobei 0,662 Millionen aus der Zielgruppe Männer zwischen 14 und 49 Jahren stammten, ist es das zweitbeste Spiel, das DAZN seit Beginn der Messung bei der AGF vorweisen kann. Mit über 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren, die rein über das Streaming die Partie verfolgten, ist es zudem die zweitmeistgeschaute Partie rein auf Streaming bezogen. Dass ein Gruppenphasen-Spiel bereits solche Reichweiten erzielen kann, zeigt die Attraktivität des neuen Modus. Der bisherige Rekord stammte aus dem UEFA Champions League Halbfinal-Rückspiel Real Madrid - FC Bayern München vom 08. Mai 2024.Die TV-Übertragung auf DAZN 1 erreichte in der Spitze einen Marktanteil von 2,1 % und sogar unglaubliche 7,1 % in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren. Rechnet man noch die beliebte UEFA Champions League-Konferenz dazu, dann kommt man sogar auf 9,1 % in der Spitze bei Männern in dieser Zielgruppe. Insgesamt war der 23. Oktober der zuschauerstärkste Tag in der DAZN-Historie seit Beginn der Aufzeichnung bei der AGF. Neben der Partie der Bayern trugen dazu auch maßgeblich die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung um Leverkusen und Leipzig bei.Der Bundesliga-Sonntag am 06. Oktober erzielt Zuschauerbestmarke auf DAZNDoch auch in der Bundesliga kann DAZN starke Zuschauerzahlen vorweisen. Der Bundesliga-Sonntag am 6. Spieltag ist der zweitstärkste DAZN-Tag hinsichtlich der erzielten Quoten in dieser Saison, der stärkste in der Bundesliga. Insgesamt konnten 1,775 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren erreicht werden. Zugpferd dafür war die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Sie erreichte eine konvergente Netto-Reichweite von 1,421 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren. Davon gehören 0,539 Millionen Zuschauer zur wichtigen Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 49 Jahren.Allein auf dem linearen Sender DAZN 1 lag der Marktanteil M14-49 in der Spitze in der 2. Halbzeit bei satten 5,0 %. Wenn man einbezieht, dass der Anteil der Männer zwischen 14 - 49 Jahren fast doppelt so hoch ist, was die Streaming-Nutzung angeht, dann dürfte der Marktanteil in den konvergenten Daten noch einmal deutlich höher ausfallen. Zum starken Bundesliga-Sonntag trugen außerdem die Partien um Stuttgart gegen Hoffenheim und Heidenheim gegen Leipzig bei. Die Partie der Stuttgarter erzielte eine konvergente Netto-Reichweite von 0,688 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren und die Partie der Heidenheimer 0,401 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren.Dabei ist zu beachten, dass, anders als bei der klassischen linearen Messung von DAZN 1, bei der Streaming-Nutzung vorerst lediglich die Personennutzungen ohne Co-Viewing auf den jeweiligen unter Messung befindlichen Devices abgebildet werden. Weitere streamende Personen vor den Geräten - vor allem am Big Screen relevant - werden dadurch aktuell noch nicht berücksichtigt. Deswegen darf damit gerechnet werden, dass sich die tatsächlichen Zahlen in Zukunft noch verändern und voraussichtlich - abhängig von der jeweils gemessenen Co-Viewing-Nutzung - höher liegen werden.Nur auf DAZN ist jeder Tag Spieltag, u.a. mit dem besten Live-Fußball an einem Ort, mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LPGA Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 01.10.2024-27.10.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Konvergenz; produktbezogen; Paketnummer: 14465 vom 04.11.2024 | AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 01.10.2024-31.10.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; Konvention; Paketnummer: 14465 vom 04.11.2024 | AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 23.10.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; Konvention; Paketnummer: 14465 vom 04.11.2024 | AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 01.10.2024-27.10.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Konvergenz; produktbezogen; Paketnummer: 14465 vom 04.11.2024 | AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 06.10.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Konvergenz; produktbezogen; Paketnummer: 14484 vom 07.11.2024 |AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 06.10.2024; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Konvergenzintervall; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14470 vom 05.11.2024Pressekontakt:Dominik Bethke, Communications Director, DAZN DACHDAZN GroupMail: PR-DACH@dazn.comOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/5903981