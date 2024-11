Uranium Royalty acquires an existing royalty on Cameco's advanced Millennium and Cree Extension uranium projects in Saskatchewan, Canada. Cosa Resources reported several intercepts of anomalous radioactivity in the final hole of the fall drill programme at the Ursa uranium project. And Meridian Mining reported further strong results from the advanced Cu-Au-Ag Cabaçal project in Brazil. Company overview: Cosa Resources Corp. - https://cosaresources.ca/ ISIN: CA22113C1014 , WKN: A3DJYJ , FRA: SSKU.F , TSXV: COSA.V More videos about Cosa Resources Corp. - https://www.commodity-tv.com/ondemand/channel/cosa-resources-corp/ Meridian Mining UK Societas - https://meridianmining.co ISIN: GB00BR3SVZ18 , WKN: A3EUQY , FRA: N2E.F , TSXV: MNO.V More videos about Meridian Mining UK Societas - https://www.commodity-tv.com/ondemand/channel/meridian-mining-uk-societas/ Uranium Royalty Corp. - https://www.uraniumroyalty.com/ ISIN: CA91702V1013 , WKN: A2PV0Z , FRA: 59U.F , TSXV: URC.V , Valor: 50827023 More videos about Uranium Royalty Corp. - https://www.commodity-tv.com/ondemand/channel/uranium-royalty-corp/ Get our free Newsletter (English) - https://eepurl.com/bScRBX Get our free Newsletter (German) - https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Silber Silver Uran Uranium Development Exploration Newsflash Miningstocks Investing Stockmarket Mines CommodityTV