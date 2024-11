Die Stärken jedes Partners nutzen, um Synergien zu schaffen und den Kundenstamm zu erweitern

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical", "Unternehmen" oder "SBC"), ein globaler Eigentümer, Betreiber und Anbieter von Managementdienstleistungen und -produkten für kosmetische Behandlungszentren, gab heute eine Geschäftsallianz mit MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq: MRM) ("MEDIROM") bekannt, einem schnell wachsenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologien mit über 300 Entspannungsstudios in Japan.

SBC Medical Group Holdings Incorporated, a global owner, operator and provider of management services and products to cosmetic treatment centers, today announced a business alliance with MEDIROM Healthcare Technologies Inc., a rapidly growing company in the healthcare technology field. (Graphic: Business Wire)

SBC Medical und MEDIROM, zwei führende Unternehmen der Schönheits- und Wellnessbranche, die herausragende kundenorientierte Erlebnisse schaffen, werden gemeinsam ein neues Angebot für Schönheits- und Wellnessliebhaber entwickeln, um attraktive neue Gesundheitsbehandlungen zu entdecken. Die Allianz verbindet die führende Marke von MEDIROM für Entspannungssalons und gesundheitsbezogene Produkt- und Dienstleistungsangebote mit den branchenführenden kosmetischen Behandlungszentren von SBC, die von Millionen von Kunden aufgesucht werden, die die Unkompliziertheit, den Komfort und den Wert des SBC-Erlebnisses schätzen.

Die Treueprogramme der beiden führenden Gesundheitsdienstleister die "Shonan Beauty Clinic" von SBC und Re.Ra.Ku von MEDIROM haben zusammen mehr als vier Millionen Mitglieder. Die Allianz stärkt nicht nur das Know-how und das Angebot an die Kunden, sondern wird auch überzeugende integrierte Möglichkeiten schaffen, um das Potenzial dieser loyalen Kunden zu nutzen und sie zu belohnen, wenn sie Dienstleistungen von SBC Medical und MEDIROM in Anspruch nehmen.

Hintergrund der Allianz

Aufbauend auf dem Konzept "Ultimate Win-Win for All" bietet die SBC Medical Group Managementunterstützung für eine große Bandbreite medizinischer Einrichtungen, darunter kosmetische Medizin, Zahnmedizin, AGA-Behandlung, Gynäkologie, Unfruchtbarkeitsbehandlung, Augenheilkunde, plastische Chirurgie und regenerative Medizin. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören heute 224 Kliniken, darunter auch die "Shoan Beauty Clinic". Unter dem Markennamen "Re.Ra.Ku" betreibt MEDIROM mehr als 300 Entspannungsstudios in Japan, die auf einem innovativen Konzept basieren, und entwickelt ein vielfältiges Geschäftsfeld mit Fokus auf Gesundheit. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf die Gesundheitsvorsorge und Präventivmedizin und zählt weiterhin zu den Innovationsführern der Branche.

Neue Kunden erreichen und Synergieeffekte schaffen

Im Rahmen dieser Allianz setzen beide Unternehmen hohe Erwartungen an ihre verschiedenen Kundensegmente. Die Shonan Beauty Clinic wird vor allem von Frauen im Alter von Anfang 20 bis Ende 30 besucht, während die Re.Ra.Ku von MEDIROM überwiegend männliche Kunden anspricht, die Entspannung und Gesundheitspflege suchen. Die Zusammenarbeit wird beiden Unternehmen ermöglichen, neue Märkte zu erschließen, ihren Kundenstamm zu erweitern und noch mehr Vorteile zu bieten. In einem ersten Schritt erhalten Kunden, die die Shonan Beauty Clinic besuchen, in der Zeit vom 15. November bis 15. Dezember 2024 spezielle Einladungstickets, um Re.Ra.Ku zu einem ermäßigten Preis zu erleben. Beide Unternehmen planen, ihre Zusammenarbeit schrittweise zu erweitern, um neue wertorientierte Erlebnisse zu bieten, die Schönheit und Gesundheit fördern.

Co-Marketing-Kampagne zum Start

Kunden, die die Shonan Beauty Clinic und Re.Ra.Ku besuchen, erhalten für eine begrenzte Zeit spezielle Einladungstickets.

Teilnehmende Kliniken und Filialen

Shonan Beauty Clinic: 130 Kliniken

Re.Ra.Ku (direkt geführte Filialen): 230 Filialen

Ausgabezeitraum der Tickets

Shonan Beauty Clinic: Freitag, 15. November 2024, bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Re.Ra.Ku: Sonntag, 1. Dezember 2024, bis Montag, 13. Januar 2025

Über MEDIROM Healthcare Technologies Inc.

MEDIROM Healthcare Technologies Inc. erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften holistische Gesundheitsdienstleistungen in Japan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Relaxation Salon, Digital Preventative Healthcare, und Luxury Beauty. Im Segment Relaxation Salon besitzt, entwickelt, betreibt, lizenziert und unterstützt Entspannungssalons, die Körpertherapien durch Fingerdruck, Dehnungstherapien und Haltungs- und Gelenkausrichtung sowie Elemente der Physiotherapie anbieten. Zu den weiteren Einzeldienstleistungen gehören Antimüdigkeitstherapien, Unterstützungstherapien für Sportler, Gewichtsreduktionstherapien und Reflexzonenmassagen.

Über SBC Medical

SBC Medical bietet über seine Tochtergesellschaften Dienstleistungen zur Unterstützung des Klinikbetriebs an, die hochspezialisierte medizinische Dienstleistungen in den Bereichen kosmetische Medizin, ästhetische Zahnmedizin und androgenetische Alopezie (AGA) umfassen, insbesondere in Japan unter der Marke SBC Shonan Beauty Clinic. SBC Medical und seine Tochtergesellschaften bieten nun Managementdienstleistungen für insgesamt 224 Franchisenehmer weltweit an. Für das globale Geschäft besitzt und betreibt SBC Medical ein Behandlungszentrum in Vietnam und erbringt Managementdienstleistungen für ein Behandlungszentrum im US-Bundesstaat Kalifornien. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://sbc-holdings.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Darüber hinaus können wir oder Vertreter unseres Unternehmens von Zeit zu Zeit mündliche oder schriftliche zukunftsgerichtete Aussagen machen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf unsere Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen, die wir aus den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen ableiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Performance, darunter unsere finanzielle Performance und Prognosen, das Wachstum von Umsatz und Erträgen sowie unsere Geschäftsaussichten und -gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen und in vielen Fällen Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "antizipieren", "erwägen", "schätzen", "glauben", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "hoffen" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe verwenden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in der Vollmachtserklärung und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen genannten Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Vorhersagen. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und andere Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder unseren Vertretern gemacht werden, können möglicherweise nicht eintreten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von Unwägbarkeiten oder Annahmen, oder weil die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und andere Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder unseren Vertretern gemacht werden, möglicherweise nicht eintreten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es besteht keine Garantie dafür, dass ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird. Investitionen können spekulativ und illiquide sein, und es besteht ein Risiko des Totalverlusts.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

