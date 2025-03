SBC Medical Group Holdings Incorporated (NASDAQ: SBC, "SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Eigentümer, Betreiber und Anbieter von Managementdienstleistungen und -produkten für kosmetische Behandlungszentren, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2024 und für das Gesamtjahr 2024 bekannt.

Höhepunkte im vierten Quartal 2024

Der Gesamtumsatz belief sich auf 44 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 29 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

belief sich auf 5 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 80 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA 1 , das durch Addition von Abschreibungs- und Amortisationsaufwand und Wertminderungsverlust zum Betriebsergebnis berechnet wird, betrug 21 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 22 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge 1 lag im vierten Quartal 2024 bei 47 %, verglichen mit 43 im vierten Quartal 2023.

Höhepunkte des Gesamtjahres 2024

Der Gesamtumsatz belief sich auf 205 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

betrug 70 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 1 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA 1 , das durch Addition von Abschreibungs- und Amortisationsaufwand und Wertminderungsverlust zum Betriebsergebnis berechnet wird, betrug 89 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 8 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge 1 lag im Jahr 2024 bei 43 %, verglichen mit 43 im Jahr 2023.

betrug 47 Millionen US-Dollar was einer Steigerung von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Eigenkapitalrendite, definiert als der dem Unternehmen zurechenbare Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital der Aktionäre zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2024, betrug 28 %, was einem Rückgang von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

betrug zum 31. Dezember 2024 251, was einem Anstieg von 43 Kliniken gegenüber dem 31. Dezember 2023 entspricht. Die Anzahl der Kunden 2 in den letzten zwölf Monaten, die am 31. Dezember 2024 endeten, betrug 6,03 Millionen, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

in den letzten zwölf Monaten, die am 31. Dezember 2024 endeten, betrug 6,03 Millionen, was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wiederholungsrate für Kunden3, die die Kliniken des Franchisenehmers zweimal oder öfter besuchten, lag bei 71 %.

Yoshiyuki Aikawa, Vorsitzender und Chief Executive Officer von SBC Medical, sagte: "Das Jahr 2024 war für uns ein bedeutsames Jahr, in dem wir unsere solide Leistung und unser nachhaltiges Wachstum unter Beweis stellen konnten, was in unserer erfolgreichen Nasdaq-Notierung gipfelte. Wir haben 2024 starke Ergebnisse erzielt, wobei der Umsatz um 6 und der Gewinn um 18 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Noch erfreulicher ist, dass wir in den letzten zwölf Monaten mit Unterstützung unseres umfangreichen Netzwerks von 251 Kliniken 6,0 Millionen treue Kunden betreut haben, wobei die Wiederholungsrate bei über 70 lag. Da wir weiterhin eine steigende weltweite Nachfrage nach ästhetisch-medizinischen Dienstleistungen verzeichnen, sind wir weiterhin bestrebt, eine starke Franchise-Struktur und ein starkes Netzwerk aufzubauen und unser Geschäft sowohl im Inland als auch international zu erweitern. Mit Blick auf die Zukunft sind wir weiterhin bestrebt, unseren Wettbewerbsvorteil nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen und gleichzeitig die bedeutenden Wachstumschancen im In- und Ausland zu nutzen. Mit diesen Zielen wollen wir langfristig Werte schaffen und nachhaltiges Wachstum für unsere Aktionäre fördern."

Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024

Der Gesamtumsatz belief sich auf 205 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6 gegenüber dem Vorjahr entspricht, trotz der negativen Auswirkungen der Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts, das durch die Expansion der Franchise-Kliniken vorangetrieben wurde.

Das EBITDA betrug 89 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 8 gegenüber dem Vorjahr entspricht, der auf einmalige Faktoren wie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen (13,0 Millionen US-Dollar) zurückzuführen ist. Ohne diese einmaligen Faktoren und Wechselkurseffekte (6,9 Millionen US-Dollar) stieg das EBITDA jedoch um 32 gegenüber dem Vorjahr.

Die nichtbetrieblichen Erträge und Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 3 Millionen USD, was in erster Linie auf den Gewinn aus dem Verkauf von Cellpro Japan zurückzuführen ist, der teilweise durch einen Wertminderungsverlust bei bestimmten Aktienbeständen ausgeglichen wurde. Infolgedessen stieg der SBC zurechenbare Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um 18 und erzielte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein Wachstum im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

Geschäftliche Höhepunkte

2024 äußerte das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales, die Regulierungsbehörde für die medizinische Industrie, Bedenken hinsichtlich der Expansion des Geschäfts mit ästhetischer Medizin und des verschärften Wettbewerbs, was zur Schließung einiger Haarentfernungskliniken führte. Trotz dieses schwierigen Wettbewerbsumfelds konnte SBC Medical seine Marktführerschaft behaupten, indem es die Marktexpansion durch eine angemessene Preisstrategie für Franchise-Kliniken vorantrieb. Infolgedessen erreichte die Kundenzahl 6 Millionen was einem Anstieg von 15 gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Zahl der Einzelkunden4 um 11 gegenüber dem Vorjahr auf 1,9 Millionen anstieg

Im Überseegeschäft erwarb SBC Medical Aesthetic Healthcare Holdings Pte. und seine Tochtergesellschaften ("AHH") in Singapur und sicherte sich soeine strategische Präsenz, die als Geschäftszentrum des Unternehmens in Asien fungieren soll. Darüber hinaus startete SBC Medical das "SBC Wellness"-Mitarbeitervorsorgeprogramm und ging eine strategische Partnerschaft mit B4A ein, einem SaaS-Unternehmen für ästhetische Kliniken in Japan, das wichtige Initiativen zur Erweiterung seines Geschäfts durchführt.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 wird der Markt für ästhetische Dermatologie voraussichtlich weiter wachsen, aber auch der Wettbewerb wird sich voraussichtlich verschärfen. Um seine marktbeherrschende Stellung zu festigen, wird SBC Medical eine strategische Preisrevision und andere Initiativen durchführen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen ab April 2025 seine Franchisegebührenstruktur überarbeiten, um die langfristige Expansion unseres Franchise-Kliniknetzwerks zu unterstützen. Diese Überarbeitung zielt darauf ab, die anfängliche finanzielle Belastung für Franchisenehmer zu verringern und gleichzeitig ein gestaffeltes Gebührensystem einzuführen, das auf die Größe der Klinik und die von SBC Medical Group Co., Ltd. erbrachten Beratungsleistungen abgestimmt ist.

Wäre die überarbeitete Gebührenstruktur bereits ab April 2024 angewendet worden, wäre der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024 schätzungsweise um etwa 10 gesunken. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass die Auswirkungen auf den Gesamtumsatz und das Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2025 durch den Wegfall einmaliger Verluste ausgeglichen werden, die im Geschäftsjahr 2024 verbucht wurden und sich aus Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen ergaben. Dennoch bleibt die letztendliche finanzielle Auswirkung ungewiss und hängt von einer Reihe von Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am Freitag, dem 28. März 2025, um 8:00 Uhr Eastern Time (oder am Freitag, dem 28. März 2025, um 21:00 Uhr Japan Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse zu besprechen und Fragen live zu beantworten.

Bitte melden Sie sich vor der Konferenz über den untenstehenden Link an. Sie werden automatisch zur Registrierungsseite des "SBC 2024 Full Year Financial Results Briefing" weitergeleitet. Bitte befolgen Sie die Schritte, um Ihre Registrierungsdaten einzugeben, und klicken Sie dann auf "Senden". Nach der Registrierung können Sie auf die dedizierte Website für die Telefonkonferenz zugreifen. Neben der Telefonkonferenz bietet diese Website auch Zugang zu Informationen über die Redner sowie zu früheren Materialien für Investoren.

Die Voranmeldung ist online unter https://edge.media-server.com/mmc/p/demkfxps/ möglich.

Ab 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz können Sie die Präsentationsmaterialien für das Gesamtjahresergebnis auf der Website einsehen. Die Materialien stehen auch zum Download zur Verfügung.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 28. März 2026 verfügbar sein.

Darüber hinaus wird ein Live- und archivierter Webcast dieser Telefonkonferenz unter https://ir.sbc-holdings.com/ verfügbar sein.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für kosmetische Behandlungszentren an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedürfnisse auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Buchung von Reservierungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Einrichtungen, Bau und Design von Franchise-Kliniken, Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien (Wiederverkauf), Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchise-Kliniken zum Wiederverkauf an Klinikkunden, Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, Nutzung von Markenzeichen und Marken, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchise-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungsmittel für die Franchise-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com/

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet Nicht-GAAP-Kennzahlen wie EBITDA zur Bewertung seiner Betriebsergebnisse und für finanzielle und operative Entscheidungsfindungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dazu beitragen, zugrunde liegende Trends in seinem Geschäft zu erkennen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nützliche Informationen über die Betriebsergebnisse des Unternehmens liefern, das allgemeine Verständnis der vergangenen Leistung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und eine bessere Sichtbarkeit in Bezug auf die wichtigsten Kennzahlen ermöglichen, die von der Unternehmensleitung bei ihren finanziellen und operativen Entscheidungen verwendet werden.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.

Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die finanzielle Leistung des Unternehmens, das Wachstum von Umsatz und Gewinn, die Geschäftsaussichten und -chancen sowie die Kapitalverwendungspläne und die Liquidität. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "kann", "sollte", "erwartet", "antizipiert", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "potenziell" oder "hofft" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen; zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurden und auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können.

1 EBITDA und EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitung von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

2 Die Anzahl der Kunden berücksichtigt die Kunden der SBC-Markenkliniken, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic, jedoch nicht die Kunden der AHH-Kliniken

3 Die Anzahl der Kunden berücksichtigt die Kunden der SBC-Markenkliniken, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic, jedoch nicht die Kunden der AHH-Kliniken, jedoch ohne kostenlose Beratung

4 Die Anzahl der einzelnen Kunden wird für jeden einzelnen Kunden nur einmal berücksichtigt, unabhängig davon, wie oft sie unsere Kliniken oder Franchise-Kliniken genutzt haben

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

KONSOLIDIERTE BILANZEN

Zum 31. Dezember 2024 2023 AKTIVA Umlaufvermögen Bargeld und Bargeldäquivalente 125,044,092 103,022,932 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,413,433 1,437,077 Forderungen verbundene Parteien 28,846,680 33,676,672 Vorräte 1,494,891 3,090,923 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Parteien 5,992,585 6,143,564 Kundenkredite, kurzfristig 10,382,537 8,484,753 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 11,276,802 10,050,005 Summe Umlaufvermögen 184,451,020 165,905,926 Nicht-Umlaufvermögen: Sachanlagen, netto 8,771,902 13,582,017 Immaterielle Vermögenswerte, netto 1,590,052 19,739,276 Langfristige Investitionen, netto 3,049,972 849,434 Firmenwert, netto 4,613,784 3,590,791 Finanzierungsleasingforderungen, langfristig verbundene Parteien 8,397,582 3,420,489 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen 5,267,056 5,919,937 Latente Steuerforderungen 9,798,071 Kundenforderungen, langfristig 5,023,551 6,444,025 Langfristige Vorauszahlungen 1,745,801 4,099,763 Langfristige Investitionen in MCs verbundene Parteien 17,820,910 19,811,555 Sonstige Vermögenswerte 15,553,453 15,442,058 Gesamtbetrag der langfristigen Vermögenswerte 81,632,134 92,899,345 Aktiva insgesamt 266,083,154 258,805,271 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten:: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13,875,179 26,531,944 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Unternehmen 659,044 Kurzfristiger Anteil langfristiger Darlehen 96,824 156,217 Kurzfristige Schuldverschreibungen verbundene Unternehmen 26,255 3,369,203 Vorschüsse von Kunden 820,898 2,074,457 Vorschüsse von Kunden verbundene Parteien 11,739,533 23,058,175 Einkommensteuerverbindlichkeiten 18,705,851 8,782,930 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverträgen, kurzfristig 4,341,522 3,885,812 Aufgelaufene Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 8,103,194 21,009,009 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2,823,590 3,583,523 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 61,191,890 92,451,270

Zum 31. Dezember 2024 2023 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Kredite 6,502,682 1,062,722 Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen, langfristig verbundene Parteien 5,334 11,948,219 Passive latente Steuern 926,023 6,013,565 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig 1,241,526 2,444,316 Sonstige Verbindlichkeiten 1,193,541 1,074,930 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 9,869,106 22,543,752 Gesamtverbindlichkeiten 71,060,996 114,995,022 Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 USD, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 31. Dezember 2024 und 2023)** Stammaktien (Nennwert 0,0001 USD, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.020.816 und 94.192.433 ausgegebene Aktien, 102.750.816 und 94.192.433 ausstehende Aktien zum 31. Dezember 2024 bzw. 2023)** 10,302 9,419 Zusätzliche eingezahlte Kapitalrücklage** 62,513,923 36,879,281 Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 270.000 und null Stammaktien zum 31. Dezember 2024 bzw. 2023) (2,700,000 Einbehaltene Gewinne 189,463,007 142,848,732 Kumulierter sonstiger umfassender Verlust (54,178,075 (37,578,255 Summe Eigenkapital der Aktionäre von SBC Medical Group Holdings Incorporated 195,109,157 142,159,177 Nicht-beherrschende Anteile (86,999 1,651,072 Eigenkapital insgesamt 195,022,158 143,810,249 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 266,083,154 258,805,271 ** Rückwirkend angepasst für die Auswirkungen der umgekehrten Rekapitalisierung am 17. September 2024. Die begleitenden Anmerkungen sind ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Finanzberichte.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN UND GESAMTERGEBNISRECHNUNGEN

Für die Jahre bis zum 31. Dezember 2024 2023 Umsatz, netto verbundene Parteien 195,173,889 182,738,049 Umsatz, netto 10,241,653 10,804,374 Gesamtumsatz, netto 205,415,542 193,542,423 Herstellungskosten (einschließlich Herstellungskosten von verbundenen Unternehmen in Höhe von 8.472.202 USD und 2.842.588 USD für die am 31. Dezember 2024 bzw. 2023 endenden Jahre) 49,365,035 56,238,385 Bruttogewinn 156,050,507 137,304,038 Betriebsaufwendungen: Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeine Ausgaben 57,665,140 66,234,942 Aktienbasierte Vergütung 13,022,692 Wertminderungsverlust bei immateriellen Vermögenswerten 15,058,965 Veruntreuungsverlust 409,030 Betriebsaufwendungen insgesamt 85,746,797 66,643,972 Betriebserträge 70,303,710 70,660,066 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinsaufwendungen 19,943 86,748 Zinserträge (28,300 (45,292 Sonstige Erträge (einschließlich sonstiger Erträge von verbundenen Parteien in Höhe von 2.673.077 USD und null für die am 31. Dezember 2024 bzw. 2023 endenden Jahre) 4,810,008 3,623,332 Sonstige Aufwendungen (5,463,153 (745,519 Gewinn aus der Veräußerung von Tochterunternehmen 3,813,609 Sonstige Erträge insgesamt 3,152,107 2,919,269 Erträge vor Einkommenssteuern 73,455,817 73,579,335 Einkommenssteueraufwendungen 26,765,925 35,018,729 Nettoerträge 46,689,892 38,560,606 Abzüglich: Nettoertrag (-aufwand) aus nicht beherrschenden Anteilen 75,617 (809,430 Nettoertrag aus SBC Medical Group Holdings Incorporated 46,614,275 39,370,036 Sonstige umfassende Aufwendungen: Anpassung der Währungsumrechnung (16,557,607 (12,855,686 Umgliederung des nicht realisierten Gewinns aus zum Verkauf verfügbaren Schuldverschreibungen in den Nettogewinn bei Realisierung, abzüglich des Steuereffekts von null und 3.869 US-Dollar für die am 31. Dezember 2024 bzw. 2023 endenden Jahre (8,760 Sonstige umfassende Erträge: 30,132,285 25,696,160 Abzüglich: Gesamtergebnis, das den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist 117,830 (948,896 Abzüglich: Gesamtergebnis, das der SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzuechnen ist 30,014,455 26,645,056 Nettoeinkommen pro Aktie, das der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbar ist** Unverwässert und verwässert 0.48 0.42 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien Unverwässert und verwässert 96,561,041 94,192,433 ** Rückwirkend angepasst für die Auswirkungen der umgekehrten Rekapitalisierung am 17. September Die begleitenden Anmerkungen sind ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Finanzberichte.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für die Jahre bis zum 31. Dezember 2024 2023 CASHFLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Nettoerträge 46,689,892 38,560,606 Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns auf den Nettobarmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit: Aufwand für Abschreibungen und Amortisationen 3,799,377 12,246,942 Nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen 3,870,198 3,297,824 Rückstellung für (Auflösung von) Kreditverluste (402,196 370,754 Aktienbasierte Vergütung 13,022,692 Wertminderungsverlust bei Sachanlagen und Ausrüstung 204,026 Wertminderungsverlust bei immateriellen Vermögenswerten 15,058,965 Wertminderungsverlust bei langfristigen Investitionen 529,596 Realisierter Gewinn aus kurzfristigen Investitionen (223,164 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Investitionen 2,617,435 Gewinn aus dem Verkauf von Tochterunternehmen (3,813,609 Verlust (Gewinn) aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 511,947 (249,532 Latente Steuern (14,417,087 4,113,395 Veränderungen bei den Betriebsvermögen und Verbindlichkeiten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (733,219 (596,069 Forderungen aus Lieferung und Leistungen verbundene Parteien 1,350,413 (22,402,301 Vorräte 1,124,805 (1,825,942 Forderungen aus Finanzierungsleasing verbundene Parteien (5,991,486 16,575,319 Kundenkredite 18,477,327 413,867 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte (2,268,209 4,102,808 Langfristige Vorauszahlungen 1,910,274 (3,539,280 Sonstige Vermögenswerte (1,692,642 (1,328,682 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (9,588,067 12,201,755 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verbundene Parteien 682,320 Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen verbundene Parteien (34,756,754 (23,816 Vorschüsse von Kunden (1,476,240 461,043 Vorschüsse von Kunden verbundene Parteien (9,144,031 (4,264,184 Fällige Einkommenssteuern 11,228,429 13,359,434 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverträgen (3,950,587 (3,158,619 Aufgelaufene Verbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (12,096,825 4,452,022 Aufgelaufene Aufwendungen für Ruhestandsleistungen verbundene Parteien (22,082,643 Sonstige Verbindlichkeiten 40,215 4,759 NETTO-CASHFLOW AUS BETRIEBLICHEN TÄTIGKEITEN 20,582,933 50,670,322 CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Kauf von Immobilien und Ausrüstung (2,564,643 (8,543,351 Kauf von immateriellen Vermögenswerten (1,683,030 Kauf von Wandelanleihen (1,700,000 (1,000,000 Vorauszahlungen für Sachanlagen (843,740 (981,567 Vorschüsse an verbundene Parteien (622,804 (2,283,020 Zahlungen im Namen einer verbundenen Partei (5,572,564 Kauf von kurzfristigen Investitionen (2,106,720 Kauf von langfristigen Investitionen (331,496 Langfristige Investitionen in MCs verbundene Parteien (26,780 Bareinnahmen (Barausgaben) für den Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich erworbener Barmittel (4,236,009 722,551 Langfristige Darlehen an andere (172,411 (926,020 Rückzahlungen von verbundenen Parteien 6,597,564 1,912,266 Rückzahlungen von anderen 176,109 581,274 Erlöse aus dem Verkauf kurzfristiger Investitionen 4,127,261 Erlöse aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen 3,954,760 Veräußerung von Tochtergesellschaften, abzüglich veräußerter Barmittel (832,416 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 8,046,007 NETTOMITTELZUFLUSS (-ABFLUSS) AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN (10,102,410 1,793,631

Zum 31. Dezember 2024 2023 KAPITALFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Aufnahme eines langfristigen Darlehens 6,603,253 Aufnahme von Darlehen von verbundenen Parteien 5,481,787 12,310,106 Erlöse aus der Rückkapitalisierung, abzüglich Transaktionskosten 11,707,417 Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien 10 Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen 31,374 Rückzahlungen von langfristigen Darlehen (119,017 (8,730,942 Rückzahlungen an verbundene Parteien (739,414 (7,707,007 Als Beitrag geltende Einzahlung im Zusammenhang mit der Veräußerung von Sachanlagen 9,620,453 Als Beitrag geltende Zahlungen im Zusammenhang mit Umstrukturierungen 642,748 NETTOMITTELZUFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN 22,965,400 6,135,368 Auswirkung von Wechselkursschwankungen (11,424,763 (7,314,383 NETTOZUNAHME DER LIQUIDEN MITTEL 22,021,160 51,284,938 LIQUIDE MITTEL ZU BEGINN DES JAHRES 103,022,932 51,737,994 LIQUIDE MITTEL ZUM ENDE DES JAHRES 125,044,092 103,022,932 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON KAPITALFLUSSINFORMATIONEN Ausgaben für Zinsaufwendungen 28,300 45,292 Nettoauszahlungen für Einkommenssteuern 30,239,002 17,842,407 NICHT LIQUIDITÄTSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Von langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen und Ausrüstungen 597,602 7,681,830 Ein von langfristigen Vorauszahlungen übertragener immaterieller Vermögenswert 17,666,115 Als Beitrag geltende Zahlung im Zusammenhang mit der Veräußerung von Tochtergesellschaften 1,473,571 Begleichung einer Darlehensverbindlichkeit gegenüber einer verbundenen Partei im Zusammenhang mit der Veräußerung von Sachanlagen 4,163,604 Nutzungsrechte an Vermögenswerten aus Operating-Leasingverhältnissen, die im Austausch für Operating-Leasingverbindlichkeiten erworben wurden 2,305,199 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingmodifikationen 2,908,554 2,110,079 Ausgabe von Stammaktien aus der Umwandlung von Wandelanleihen 2,700,000 Begleichung von Darlehensverbindlichkeiten gegenüber einer verbundenen Partei im Zusammenhang mit der Ausgabe von Stammaktien 795 Nicht zahlungswirksame Gegenleistung für den Erwerb eines Vermögenswerts 705,528 Ausgabe von Schuldscheinen an verbundene Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Darlehensleistungen 20,524,499 15,396,709 Die begleitenden Anmerkungen sind ein integraler Bestandteil dieser konsolidierten Finanzberichte.

ÜBERLEITUNG VON GAAP-FINANZKENNZAHLEN ZU NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Ergebnissen

Für die drei Monate bis zum 31. Dezember Für die Jahre bis zum 31. Dezember 2024 2023 2024 2023 Erträge aus dem operativen Geschäft 4,717,662 23,989,307 70,303,710 70,660,066 Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisation 931,596 2,558,302 3,799,377 12,246,942 Wertminderungsverlust 15,058,965 15,058,965 EBITDA 20,708,223 26,547,609 89,162,052 82,907,008 EBITDA-Marge 47 43 43 43

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250328449790/de/

Contacts:

In Asien:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui Head of Investor Relations

E-Mail: ir@sbc-holdings.com

In den USA:

ICR LLC

Bill Zima Managing Partner

E-Mail: bill.zima@icrinc.com