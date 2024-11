HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 23 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den wiederkehrenden Umsätzen tue sich nun etwas, schrieb Analyst Wolfgang Specht am Donnerstagabend nach Zahlen. Insgesamt rechnet er mit Erleichterung der Anleger. Er kappte aber seine Schätzungen, da er im Bereich Ambulante Informationssysteme (AIS) mehr Konkurrenzdruck sieht./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A288904

