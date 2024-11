Zürich - Das Immobilienunternehmen Züblin hat im ersten Halbjahr 2024/25 (per 30. September) operativ gut gearbeitet. Mietertrag und Gewinn legten zu. Mit Blick nach vorne will das Zürcher Unternehmen den Fokus auf die Verbesserung des Portfolios und den Abbau des Leerstands richten. Der Mietertrag stieg in der Periode von April bis September 2024 um 2,5 Prozent auf 4,6 Millionen Franken, wie Züblin am Freitag mitteilte. Grund dafür waren unter anderem ...

